Nzola trova una nuova destinazione: trattativa chiusa

​

Come riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio: si è chiusa la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per M'Bala Nzola. 

Accordo fino a fine stagione

L'attaccante viola classe ‘96, scaricato dal Pisa, è pronto a passare in Emilia fino al termine della stagione. L’angolano si trasferisce così alla corte di Grosso

I dettagli

Domani il calciatore sarà in città, poi le visite mediche, quindi Nzola sarà un nuovo calciatore del Sassuolo.

