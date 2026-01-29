Nzola trova una nuova destinazione: trattativa chiusa
Come riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio: si è chiusa la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per M'Bala Nzola.
Accordo fino a fine stagione
L'attaccante viola classe ‘96, scaricato dal Pisa, è pronto a passare in Emilia fino al termine della stagione. L’angolano si trasferisce così alla corte di Grosso.
I dettagli
Domani il calciatore sarà in città, poi le visite mediche, quindi Nzola sarà un nuovo calciatore del Sassuolo.
