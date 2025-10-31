Ufficiale: in attesa di capire il futuro di Vieira, il Genoa saluta il suo direttore sportivo

La notizia era trapelata già nella giornata di ieri, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Se in casa Fiorentina tutto tace sul fronte delle posizioni di dirigenti e allenatore, nonostante i pessimi risultati, lo stesso non accade al Genoa dov'è stato interrotto il rapporto con il direttore sportivo Marco Ottolini (che peraltro sembra destinato alla Juventus).

La nota del club

Il Genoa ha comunicato la conclusione del rapporto di lavoro sui propri canali ufficiali, ricordando il lavoro effettuato da Ottolini nelle ultime due stagioni calcistiche e ringraziandolo per l'impegno e la dedizione dimostrate. Nel frattempo Vieira resta al suo posto ma, come Pioli, in una condizione di grande precarietà.