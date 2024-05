Bomba libera tutti! Italiano a Bologna, Palladino a Firenze: i tempi ora si stringono per il cambio delle panchine

Un finale che non lascia dubbi: sarà addio tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano dopo la gara contro l'Atalanta che si giocherà a Bergamo il 2 giugno. Adesso è il bologna a voler serrare i tempi per la firma dell'allenatore viola per sostituire Thiago Motta in vista della prossima stagione in Champions League.

I rossoblù hanno aspettato la finale di ieri sera, adesso la mossa definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore. Così la Fiorentina serrerà i tempi per l'arrivo di Raffaele Palladino, ormai a un passo dal salutare il Monza. Nel giro di una settimana, come riporta monza-news.it potrebbe arrivare l'annuncio definitivo per il suo approdo in viola.