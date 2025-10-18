L'ex bomber della Fiorentina Christian Riganò è stato intervistato dal canale social Football Room per commentare l'attualità in casa viola: “Kean è un giocatore che mi piace, a Firenze ha dimostrato di essere un grande attaccante, ma per noi viola questo è un momentaccio”.

“La Fiorentina può tornare a dire la sua in campionato”

Riganò ha proseguito: "Se sapessi come poter rimediare andrei al Viola Park e porterei la soluzione. Magari ora è così, ma poi all'improvviso tutto cambia e la squadra gira. Contro la Roma la squadra ha giocato bene, e ha prodotto tante occasioni, pali, traverse, è mancato però il risultato. La Fiorentina potrebbe anche vincere una partita e svoltare, facendo un filotto di vittorie come l'anno scorso e raddrizzerebbe così il suo campionato".

“Eppure il materiale nella rosa viola c'è”

E poi ha aggiunto: "La Fiorentina quest'anno ha materiale, l'anno scorso gli attaccanti non erano certo così tanti. Il Gudmundsson visto al Genoa qua si è potuto ammirare soltanto a volte, ma è stato infortunato di recente, ed è un giocatore di qualità. Poi c'è anche Dzeko, uno così esperto sa il fatto suo. Ed è vero che tanti giocatori, tra cui Gosens e Dodô non stanno rendendo, ma non serve indicare il singolo. Conta la squadra, è la Fiorentina è ben assortita. Alla fine l'ultimo a parlare è sempre il campo. Siamo la Fiorentina, dobbiamo tornare dove ci compete".