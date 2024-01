Corriere dello Sport-Stadio: Vargas a tutti i costi

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Tutto su Vargas". Sommario: "Rilancio per l'esterno dell'Augsburg: si punta a chiudere l'affare con 7 milioni. Supercoppa, Nico e Dodò saranno in panchina".

Pagina 16

Sul mercato c'è: “Viola, Vargas a tutti i costi adesso è un gioco al rialzo”. Sottotitolo: “Tramontato l’arrivo a Firenze di Ngonge, il club prepara il rilancio per lo svizzero dell’Augsburg: l’obiettivo è chiudere a 7 milioni”.

La Supercoppa

In taglio basso invece c'è: “Nico Gonzalez e Dodo in Arabia tentano il miracolo”. Occhiello: “Hanno bruciato le tappe per recuperare: l’argentino sognava di giocare con il Napoli”.