Il terzino sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato al TGR Rai Toscana in vista della sfida da ex contro l'Empoli. Ecco le sue parole: “Non avrei mai pensato di giocare questa sfida con la maglia viola. Per me è una partita speciale, sono molto felice. So che per l'Empoli è una gara che conta, ma lunedì lo sarà anche per noi e ci giocheremo tutto”.

Un consiglio? “Mai sottovalutare l'Empoli. So che aspettano questa partita per tutto l'anno e arriveranno preparati e carichissimi. L'ambiente lo porto nel cuore, ringrazierò sempre questa società dove si ha l'opportunità di crescere bene e con serenità”.

Sul terzo posto: “No forse non me lo sarei aspettato, però vedo in ogni allenamento che siamo una squadra molto forte. Abbiamo un mister con le idee chiare e un'asticella che si è alzata. Me e Kayode? Mi emoziono a sentir parlare di futuro. Michael è un bel giocatore, veramente forte. Gli addetti ai lavori dicono che siamo i migliori esterni, sarà il campo a decretarlo”.

Sui tifosi viola, infine: "Vale tanto il loro affetto, li ringrazio perché conta tantissimo. Daremo tutto per loro".