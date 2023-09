Biraghi: "Quando finiranno le critiche andrò via da Firenze. Se ogni anno gioco quaranta partite qualcosa vorrà dire"

Insignito del premio Nereo Rocco, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La fascia da capitano viola non è uguale alle altre, l'ho ereditata da una persona eccezionale che purtroppo non c'è più. Cerco sempre di migliorare, ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori”

E poi sulle critiche: “ Il giorno che non ne sentirò più andrò via, perché vuol dire che il mio ciclo a Firenze è terminato (ride, ndr). Io faccio il mio lavoro, posso piacere o no ma mi impegno sempre al massimo. Se ogni annio gioco quaranta partita vuol dire che forse gli allenatori vedono in me qualcosa”

Infine sul dualismo con Parisi: “È positivo per entrambi, le grande squadre hanno due titolari per ruolo e la Fiorentina vuole essere una grande squadra”.