Giuffredi: "Biraghi uno dei migliori terzini d'Europa. Parisi erano due anni che mi chiedeva di andare alla Fiorentina, mentre Ranieri..."

A tuttomercatoweb.com ha parlato il procuratore di mercato Mario Giuffredi, che ha tra gli assistiti anche i difensori viola Biraghi, Parisi e Ranieri. Queste le sue parole: “La Nazionale è stata una grande sorpresa per Cristiano. Nell’ultimo periodo non rientrava nelle convocazioni di Mancini, il fatto che Spalletti lo abbia ripescato dimostra che nel calcio chi lavora seriamente raccoglie i frutti di ciò che fa e tutti i nodi vengono al pettine. Basta vedere i suoi numeri: è tra i migliori terzini in Europa”

E su Parisi: "È andato alla Fiorentina perché la società me lo chiedeva da due anni. C’è già Biraghi, ma un club come quello viola vuole diventare tra i più importanti d’Italia e per questo ha bisogno di ventiquattro giocatori all’altezza. Nel ruolo volevano due giocatori di livello e il suo arrivo non è certo stato una mancanza di fiducia nei confronti di Biraghi. Anche da lui mi aspetto che arrivi in Nazionale, è un giocatore che può fare grandi cose e Italiano è certamente un valore aggiunto per la sua crescita. Un club importante deve avere due giocatori che fanno trenta partite a testa. E magari chissà, a breve Biraghi e Parisi saranno insieme anche in Nazionale, non lo escluderei”.

E infine su Ranieri: "Lui una delle mie vittorie più belle. Devo dare merito al ragazzo, quando l’ho preso in tanti avevano delle perplessità e nessuno ci scommetteva un euro. Io ho sempre pensato che potesse giocare ad alti livelli. E mi prenderete per pazzo, ma dico che dovrebbe essere monitorato da Spalletti perché è un ragazzo di grande intelligenza tattica. Devo dare atto a Barone e Pradé di aver creduto molto nel ragazzo, al contrario del resto del calcio italiano che non lo ha mai considerato un giocatore che potesse giocare in Serie A”