Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, si è raccontato al Corriere dello Sport-Stadio, parlando anche dell'attuale stagione in viola. Queste le sue parole: “I numeri raccontano che, sotto l’aspetto difensivo, non siamo partiti bene ma le statistiche spiegano altro: col Genoa abbiamo fatto una prestazione spettacolare e abbiamo subìto gol nell’unico tiro in porta degli avversari. Lo stesso discorso vale per l’andata contro il Rapid che invece nella sfida di ritorno, dove ha avuto più occasioni, non ha segnato. Restano le due disattenzioni contro il Lecce e la partita totalmente sbagliata di Milano, è vero. Ma siamo pronti già a rifarci contro l’Atalanta”

E sulla ricerca di un difensore della Fiorentina sul mercato: “Se mi ha dato noia vedere la società cercare un mio alter-ego? No, è giusto che la società desideri sempre giocatori al top. Ci attendono, se tutto andrà bene, fino a sessantadue partite da giocare ed è normale che il club possa valutare ogni investimento”.

E sull'importanza di avere un destro e un mancino nella coppia di difesa: “Non è fondamentale per la Fiorentina. Io, è vero, sono l’unico mancino del pacchetto ma in passato Martinez Quarta ha giocato a sinistra senza problemi: è molto bravo a usare anche il piede mancino. Tra di noi c’è una competizione sana poi spetterà al mister far giocare chi merita”