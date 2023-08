Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Grosseto-Fiorentina 0-4 (41' Brekalo, 44' Arthur, 71' Sabiri, 87' Jovic)

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini; Dodô, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Duncan, Arthur, Castrovilli; Ikone, Cabral, Brekalo.

90'+3 Finisce qui. La Fiorentina vince per il Grosseto per 4-0. Due gol per tempo: a segno nei primi 45 minuti Brekalo e Arthur, poi calano il poker Sabiri su calcio di punizione e Jovic.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

87' GOL! Jovic! Dopo una bella azione d'attacco l'attaccante viola si gira e spara col sinistro in area centrando la porta. 4-0 per la Fiorentina.

85' Fiorentina che cerca spesso la giocata aerea, il portiere dei padroni di casa cerca di anticipare sempre gli attaccanti viola in uscita alta.

82' Fiorentina che sta stazionando nell'area del Grosseto, i padroni di casa dal canto loro stanno cercando di evitare di incassare il poker.

79' Ci prova Bonaventura con il sinistro in area, la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

76' Grosseto che prova a farsi vedere in attacco, Martinelli subito impegnato in uscita e molto coinvolto nel gioco di piedi.

73' Cambi per la Fiorentina: escono Cerofolini, Kouame e Gonzalez, vanno in campo Martinelli, Jovic e Kokorin.

71' Gol della Fiorentina! Sabiri! Calcio di punizione da 30 metri e pallone sotto la traversa per il terzo gol della Fiorentina!

70' Iniziativa di Kayode, lo chiude in uscita Raffaelli.

69' Kouame prova una via di mezzo tra un'imbucata e un tiro, pallone che finisce tra le braccia di Raffaelli.

63' Ci prova Gonzalez in girata da fuori, pallone che esce sul fondo.

60' Ritmi molto più lenti rispetto al primo tempo. Alla Fiorentina sembra mancare lo spunto soprattutto per vie centrali.

57' Fiorentina che prova ad attaccare spesso da sinistra anche con Parisi, la difesa del Grosseto corre ai ripari come può.

54' Uscita a vuoto di Raffaelli, va Martinez Quarta di testa ma spedisce il pallone fuori.

52' Calcio di punizione battuto da Mandragora, interviene Raffaelli in parata a mettere il pallone fuori.

49' Fiorentina che si affida perlopiù a Gonzalez per abbattere le linee difensive del Grosseto in questo inizio di ripresa.

46' Il secondo tempo inizia con 10 cambi per la Fiorentina: vanno in campo Parisi, Martinez Quarta, Ranieri, Kayode, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Sabiri e Kouame. Resta soltanto Cerofolini dell'undici iniziale.

45' Finisce qui il primo tempo della gara. Dopo tante occasioni sbagliate la Fiorentina va sul 2-0 negli ultimi cinque minuti della prima frazione con i gol di Brekalo e Arthur.

44' Gol!!! Dopo un altro rimpallo della difesa del Grosseto il pallone torna sui piedi di Arthur che da appena dentro l'area scarica di di destro in porta per il 2-0 viola.

43' Ikone pesca Cabral che calcia di punta in area mancando però clamorosamente la porta!

41' Gol!!! Brekalo! Cross di Dodô in area, va di testa Brekalo che colpisce il palo e poi ribadisce in porta per l'1-0 della Fiorentina.

39' Occasione per Arthur! Tiro da fuori del centrocampista brasiliano, pallone deviato da un difensore del Grosseto.

36' Contropiede avviato da Ikone, i due centrali del Grosseto lo chiudono prima che possa andare al tiro.

33' Fiorentina che cerca di costruire mettendo in fila tanti passaggi consecutivi, ma continua ad essere imprecisa al momento del tiro.

30' Gran destro da fuori di Dodô, tiro che finisce altissimo.

27' Rilancio sbagliato di Raffaelli, Cabral fa suo il pallone ma calcia alto.

24' Ritmi di gioco lentissimi, con la Fiorentina che continua ad attaccare ma pecca sulle geometrie.

21' Rischio di Cerofolini in uscita, che comunque trova il modo di deviare il pallone.

20' Va al tiro Biraghi, pallone impreciso che finisce a lato.

18' Cabral spreca un'occasione gigantesca! Disimpegno della retroguardia viola con Raffelli che riconsegna il pallone all'attaccante viola: quest'ultimo cerca il secondo palo ma trova il portiere del Grosseto a dirgli ancora di no,

15' Tentativo rasoterra di Biraghi verso la porta, para comodamente Raffaelli.

12' Che occasione per Castrovilli! Conclusione di esterno destro che Raffaelli toglie quasi da sotto la traversa! Portiere del Grosseto impeccabile fino ad ora.

9' Brekalo scodella nel mezzo su calcio di punizione, va Milenkovic di testa ma il pallone rimpalla sul diretto marcatore.

8' Va al tiro Castrovilli dopo un bello scambio con Biraghi, para ancora Raffaelli.

6' Altra occasione per Cabral di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, para ancora Raffaelli.

4' Che occasione per Cabral! Arthur lo mette davanti alla porta e l'attaccante viola va al tiro, il portiere Raffaelli gli chiude lo specchio!

2' Si mette subito in mostra Dodô, che salta netto l'uomo e mette nel mezzo per Brekalo, pallone allontanato dalla difesa di casa.

1' Inizia la gara allo 'Zecchini'!

Sei giorni dopo la brutta figura in Serbia, riparte il programma amichevoli della Fiorentina. Quest'oggi, la squadra di Italiano prenderà parte a un test contro il Grosseto, allo stadio ‘Carlo Zecchini’, che oggi sarà pieno di tifosi viola al seguito. Un incontro che sarà possibile vedere dal sito ufficiale del club.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Per seguire costantemente la diretta cliccate il tasto F5 o aggiornata la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.