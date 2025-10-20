Toccato a sinistra, medicato a destra, lo strano caso del 'povero' Gimenez - FOTO
Ci sono pochi dubbi sul fatto che Santi Gimenez, dopo essere stato toccato da Fabiano Parisi in area di rigore della Fiorentina, abbia simulato.
Toccato da una parte…
Ma c'è un fatto ancora più curioso che è sfuggito ai più nella concitazione del caso; il contatto, lieve, mano di Parisi-attaccante rossonero, avviene dalla parte sinistra del volto di quest'ultimo.
…Medicato dall'altra
Gimenez resta tramortito a terra e si fa medicare…dall'altra parte dai sanitari del Milan, così giusto per aggiungere scena alla scena e drammatizzare quello che realmente c'è stato col difensore viola.
Una scena che evidentemente ha impietosito arbitro e Var che hanno deciso di mandare sul dischetto del rigore la formazione allenata da Allegri.
