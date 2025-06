Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e del possibile futuro di alcune pedine viola: "Secondo me gli unici che possono presentarsi con i soldi della clausola di Kean sono gli arabi, che però non credo il giocatore voglia accettare. Per le altre squadre non è la prima scelta. Il rischio che questa storia vada avanti per tutta l'estate c'è, ma io credo che dopo il 15 di luglio, se Kean è ancora a Firenze, la Fiorentina ci parli per chiudere il mercato. Perché se il Manchester United si presenta a fine agosto e lui vuole andare, diventa un problema grande per il mercato.

Immagino che la società viola stia comunque pensando a un possibile sostituto. Lucca sarebbe un'ottima soluzione, ma c'è il Napoli che è interessato. Piccoli? Non c'è molto di meglio in Italia. Meglio lui che una scommessa alla Cabral. Dodô? Non credo qualcuno si presenti con più di 20 milioni per lui, è un giocatore che non segna".