Il giornalista ed ex responsabile della comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva anche della trattativa che potrebbe portare Gudmundsson alla corte di Palladino. Queste le sue parole: "Sono sincero, penso che sia un’operazione a rischio. Non per le qualità del giocatore, che sono ottime, ma perché è ancora invischiato in una brutta inchiesta giudiziaria nel suo Paese, in Islanda. È accusato di violenze sessuali, ci sarà un processo d’appello a novembre in cui rischia di essere condannato.

C’è la possibilità di prendere un giocatore che dopo tre mesi non sia più a disposizione, a questo punto credo che la Fiorentina debba prendersi qualche garanzia. Spero per lui che venga assolto per non aver commesso il fatto. Gudmundsson è indubbiamente molto forte, ma la Fiorentina e le altre squadre interessate devono stare molto attente".