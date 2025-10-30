Stramaccioni: "Ma che portiere che è De Gea? È un muro, quattro interventi incredibili"

L'unico giocatore della Fiorentina che si è salvato nella trasferta contro l'Inter, è senza dubbio il portierone David De Gea.

L'estremo difensore spagnolo è stato largamente incensato durante la cronaca di DAZN dall'ex tecnico nerazzurro, Andrea Stramaccioni.

“E' un muro!”

Il quale ha detto: “Ma che portiere è? E' un muro! Ha un senso della posizione innato e anche doti atletiche. Ha fatto quattro interventi che potevano essere decisivi”.

Otto in pagella

Un otto più che meritato per lui in pagella, senza l'ex Manchester United il passivo sarebbe stato sicuramente molto più pesante.