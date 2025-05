Corriere Fiorentino: Il tacco come una ciliegina su una stagione fantastica

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani non può che concentrarsi sulla partita vinta dai viola per 3-2 contro l'Udinese e sulla rocambolesca qualificazione alla Conference League.

Prima pagina

In copertina il quotidiano intitola a tutta pagina: “Europa al photofinish” e poi nel sottotitolo “La Fiorentina vince ad Udine, la Lazio perde: Viola per la quarta volta di fila in Conference. Record di punti degli ultimi dieci anni”. Di spalla invece troviamo il consueto editoriale di Poesio dal titolo “Palladino più forte delle critiche”.

Pagine 2-3

Nelle pagine interne il Corriere approfondisce scrivendo: “Ancora in Conference” e poi “Sotto alla fine del primo tempo, i viola si svegliano e riescono a ribaltare l’Udinese con il diciannovesimo centro di Kean. Il Lecce a Roma fa il resto: sarà di nuovo Europa”. Nella pagina seguente il quotidiano riporta un approfondimento sul giovane difensore friulano che ieri ha fatto il suo primo gol fra i professionisti “Comuzzo, il finale è dolce. Il gol di tacco è la ciliegina su una stagione da favola”.