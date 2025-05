Comuzzo: "Il gol è per mia madre, che sicuramente l'ha visto da lassù. Ho messo il piede e poi..."

Contro l'Udinese, il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo ha trovato il suo primo gol in Serie A.

“Non lo dimenticherò mai”

“Mi dispiace un po' per questa gente, perché sono cresciuto qui - ha detto in proposito Comuzzo, intervistato da DAZN - è il mio primo gol in Serie A e non lo scorderò mai e sono contento per avere aiutato la squadra a tornare in Europa anche il prossimo anno”.

“Dedico il gol a mia madre”

E poi: “Dedico questo gol alla mia famiglia, alla mia ragazza, a quelli che mi sono stati accanto e in particolare a mia mamma che sicuramente l'avrà visto da lassù”.

“Io ci metto il piede e poi…”

Un gol incredibile quello di Comuzzo, di tacco: “Ho attaccato il primo palo, ho visto la palla e ho detto ”io ci metto il piede e quello che succede, succede". Alla fine è andata bene, non sapevo nemmeno io cosa stesse accadendo".