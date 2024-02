Morti sul lavoro a Firenze, possibile minuto di silenzio prima di Empoli-Fiorentina

Dopo i tristi fatti di questa mattina in via Mariti, con la caduta di una trave di cemento che ha ucciso tre operai fiorentini, il Comune di Firenze ha indetto un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del cantiere di Esselunga. L'assessore Cosimo Guccione ha infatti chiesto di rispettare sessanta secondi di raccoglimento per i coinvolti nell'incidente.

Anche la partita di Serie A Empoli-Fiorentina, dunque, sarà tenuta a rispettare un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. Allo stesso modo, è probabile che la formazione di Vincenzo Italiano scenda col lutto al braccio in memoria dei lavoratori che quest'oggi hanno perso tragicamente la vita.