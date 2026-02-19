Nicoletti: "Non si può snobbare la Conference, la Fiorentina è partita per andare in Champions e non ha problemi di rosa"

A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che ha commentato la gara odierna della Fiorentina contro lo Jagiellonia esprimendosi sull'opportunità della squadra viola di proseguire la corsa nella competizione.

‘La Conference un intralcio? Mi viene da sorridere’

"Uscire e snobbare la Conference? È una competizione europea e la Fiorentina rappresenta Firenze e una maglia importante… mi viene da sorridere e non capisco chi ha la tendenza a non rendersi conto di questo. La Conference League va rispettata, non è un intralcio, voglio vincerla, e aggiungo che le seconde linee non esistono. La Fiorentina è partita costruendo un organico per puntare alla Champions ed ha iniziato la Conference per vincerla".

‘Per lo Jagiellonia è una gran vetrina’

“Rispetto per lo Jagiellonia, ma davvero si pensa che la Fiorentina abbia problemi di rosa? I fatturati sono ben diversi ma lo Jagiellonia va rispettato, con la Fiorentina avrà una gran bella vetrina e dalla Conference ottiene risorse e può mettere in mostra i migliori giocatori. In panchina ci saranno tanti giovani, ma alcuni hanno vent'anni, consideriamo che il Borussia Dortmund due giorni fa ha fatto esordire un 18enne da titolare in Champions”.