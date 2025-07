C'è ottimismo in casa Fiorentina su Dodô. Ma in caso di addio si guarda in Spagna

Tiene banco in casa Fiorentina la questione legata al rinnovo di Dodô. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, la società vorrebbe prolungare ancora con il brasiliano. Come scrive questa mattina La Repubblica, in casa viola c'è ottimismo sulla possibilità di andare avanti insieme dopo il colloquio positivo avuto con Pioli.

C’è fiducia sull'esterno brasiliano, che pur non avendo trovato ancora una soluzione definitiva per il rinnovo ha ancora due anni di contratto ed è considerato dalla società un giocatore centrale nella nuova Fiorentina di Pioli.

In caso di addio, però, al club gigliato piace Pablo Maffeo del Mallorca, argentino classe 1997 e autore di un'ultima stagione da 30 presenze e 2 assist ne LaLiga.