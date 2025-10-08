Pioli, Allegri e la lavagna: quella frase che ora è molto anacronistica

“Allegri non ci vede in corsa per la Champions? L'ho già scritto sulla lavagna”. Era il 16 luglio 2025 quando il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, pronunciava queste parole.

Una dichiarazione d'intenti che fece sobbalzare tutti, in senso positivo ovviamente, perché lasciava intendere che la formazione viola puntava in alto per questa stagione.

Anacronistica

Alla ripresa del campionato, davanti a Pioli ci sarà proprio Allegri e rileggendo quella frase con gli occhi attuali ci rendiamo conto che è solamente anacronistica. La Fiorentina in pratica ancora non esiste, al contrario del Milan che di riffa o di raffa si trova a ridosso della vetta.

In tre mesi è cambiato il mondo

Un mondo che è cambiato tanto in tre mesi perché allora, è bene dirlo, c'erano molti più dubbi sul Milan che sulla Fiorentina che poi ha concluso la propria campagna acquisti spendendo qualcosa come una novantina di milioni tra riscatti, acquisti definitivi, prestiti, obblighi e chi più ne ha più ne metta.

Da oggi si riparte con gli allenamenti e forse anche con un altro spirito rispetto alle scorse settimane. Perché qui c'è da pedalare forte se si vuole veramente superare l'impasse iniziale e ritirarci su, affrontando tra l'altro solo avversari di livello.