Riparte Hangover Viola, la trasmissione di Fiorentinanews.com! Vi aspettiamo stasera in diretta su YouTube, Facebook e Instagram

Anche durante le vacanze estive, Fiorentinanews non ha mai smesso di aggiornarvi ogni giorno su tutte le novità di casa Fiorentina. Dopo qualche settimana di pausa, siamo felici di annunciarvi che stasera tornerà anche Hangover Viola!

Ogni settimana in diretta

Riparte dunque l'appuntamento settimanale con la nostra trasmissione, in diretta su YouTube, Instagram e Facebook ogni mercoledì alle 21,30. Con i nostri redattori e tanti ospiti analizzeremo tutti i temi più caldi del momento, in particolare mercoledì commenteremo le amichevoli inglesi della squadra di Pioli e parleremo ovviamente di calciomercato.

Vi aspettiamo con i vostri commenti!

Non perdetevi l'appuntamento con Hangover Viola, mercoledì alle ore 21,30. La puntata sarà poi disponibile sul nostro canale YouTube per rivederla quando volete, ma seguendoci in diretta avrete l'opportunità di interagire con noi commentando e ponendoci le vostre domande. Vi aspettiamo!