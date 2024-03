Il giornalista Luca Calamai ha parlato a TMW Radio anche della prestazione della Fiorentina contro la Roma al Franchi. Queste le sue parole:

“Dò un 6 di stima ad Italiano. E' stato bravissimo, ha affrontato la squadra più in forma del momento mettendola in difficoltà. La Fiorentina avrebbe strameritato di vincere, ma ha sbagliato ancora un rigore, una maledizione. Eppure, già ieri sera per molti era da cacciare Italiano. Per me la prestazione dei viola è stata strepitosa. Se la colpa è di Italiano, allora la mia riflessione è che è finito un percorso e se fossi Italiano non avrei dubbi ad ammetterlo. Se nonostante tutto quello che sta mostrando con una squadra normale, tanti lo vogliono cacciare perché pareggia con la Roma, allora è finita. E' una storia incredibile e inspiegabile”