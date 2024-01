Parla il tecnico di Brian Rodriguez

Andre Jardine, allenatore del Club America, ha espresso la sua opinione sulla trattativa saltata per il trasferimento alla Fiorentina di Brian Rodriguez, il quale sembra così destinato a restare tra le fila del club messicano.

“Poteva andare a lottare per la Champions League”

Di seguito le parole del tecnico del Club America: “La trattativa tra Rodriguez e la Fiorentina stava per chiudersi. Ho visto Brian un po' combattuto sul da farsi. Avrebbe potuto andare in un campionato e in una squadra importante, che lotta per la Champions League. Allo stesso tempo però lui è anche legato al nostro club, e sa benissimo che, se resterà qui come sembra, potrà fare ancora meglio rispetto a quanto aveva fatto vedere prima dell’infortunio".