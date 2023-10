Pioli: "Mi date del presuntuoso? Io faccio tutto quello che devo per i miei giocatori, non posso piacere a tutti"

Stefano Pioli, l'ex allenatore della Fiorentina, ha presentato la sfida contro il Napoli in conferenza stampa, dove il tecnico del Milan ha risposto a chi lo appunta come presuntuoso:

“Io sono fermamente convinto di quello che faccio, mi preparo, studio, vedo, mi aggiorno, conosco bene i miei giocatori e cerco di convincerli delle mie convinzioni…".

Per poi concludere così: "Se per qualcuno sono un presuntuoso… Non credo di esserlo, ma non posso piacere a tutti. Io devo solo pensare ai miei giocatori”.