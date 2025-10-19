Pellegatti: "Allegri è preoccupato. La partita con la Fiorentina è importante"

Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale You Tube, ha commentato le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Massimiliano Allegri in vista di Milan-Fiorentina. Il noto giornalista ha trovato le parole del Mister particolarmente significative per l’ambiente: “Quando Allegri ha detto ‘Appena ho saputo degli infortuni ho pensato subito alle alternative‘ sono parole emblematiche, significative, parole che caricano un ambiente che chiaramente è preoccupato dalle assenze”.

Ha poi evidenziato una frase di grande peso

“Bello quando dice che quando sbagliamo una palla non è decisiva per la partita ma per il campionato, una frase importante”. Pellegatti ha descritto Allegri come “molto calmo, sereno", qualità che "le trasmette anche al gruppo”.

La sfida contro la Fiorentina è cruciale

“Si rende conto che con la Fiorentina è una partita importante perché è la partita dopo la sosta e le partite dopo la sosta, come ha detto Allegri, è come se fosse la prima di campionato, quindi con tutte le incognite che ne derivano”.