Brutte notizie per un difensore di proprietà della Juventus: condannato a sei mesi di arresto con la condizionale

Brutta notizia in casa Juventus, ma questa volta il campo non è protagonista. E’ notizia di questo pomeriggio, secondo quanto riportato da SkyTg24, Daniele Rugani, difensore ancora di proprietà del club bianconero ma attualmente in prestito all’Ajax di Farioli, è stato condannato oggi da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza. La pena? Il difensore è stato condannato a sei mesi di arresto con la condizionale e a pagare una multa da 2.000 euro. A queste sanzioni si aggiungono la revoca della patente e la confisca dell’auto, una Maserati.

I fatti risalgono all'estate di due anni fa

La decisione del giudice arriva in merito ai fatti avvenuti ormai quasi un anno e mezzo fa. Il 21 luglio 2023 il calciatore è stato sottoposto all’alcol test dalla polizia stradale dopo un incidente autonomo, senza conseguenze, su un raccordo alle porte di Torino. I valori di alcol nel sangue sono risultati superiori al limite consentito. Il difensore si è trasferito in Olanda questa estate, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Da capire quali saranno gli sviluppi.