Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 tra Lazio e Bologna, che si è concluso con la vittoria per 2-1 dei rossoblù.

La cronaca della gara

I padroni di casa vanno in vantaggio al 18' con il gol di Isaksen su passaggio illuminante di Immobile, ma al 39' Luis Alberto e Provedel pasticciano in difesa, con quest'ultimo che sbaglia il passaggio e Fabbian che serve El Azzouzi per il gol del pareggio. Nella ripresa sono i rossoblù ad andare sul 2-1 con il bel gol al 78' di Zirkzee con una conclusione potete e precisa e che vale la vittoria allo stadio ‘Olimpico’.

La squadra allenata da Thiago Motta sale quindi a quota 45 agguantando l'Atalanta in piena zona Champions League, mentre la Lazio resta a 37 punti con la Fiorentina impegnata tra poco a Empoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 63 *, Juventus 54, Milan 52, Atalanta 45 *, Bologna 45, Roma 38, Lazio 37 , Fiorentina 37, Torino* 36, Napoli* 36, Monza 30, Genoa 30, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).