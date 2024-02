La formazione UFFICIALE della Fiorentina: Biraghi non si tocca, Arthur e Bonaventura ancora fuori e si rivede Sottil

Le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano per il derby con l'Empoli sorprendono solo per la presenza di Biraghi, confermato a sinistra con Parisi in panchina. Ancora fuori Arthur e Bonaventura mentre si rivede Sottil nel tridente alle spalle di Belotti.

EMPOLI: Caprile, Ismajli, Luperto, Walukiewicz, Gyasi, Grassi, Maleh , Cacace, Cambiaghi, Zurkowski, Cerri.

FIORENTINA: Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Duncan, Mandragora, Gonzalez, Beltran, Sottil, Belotti.