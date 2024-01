Dopo l'esultanza... la realtà! L'ex Fiorentina Joaquin pronto a diventare un vero torero

Nuova avventura per Joaquin dopo il calcio

Appesi gli scarpini al chiodo, un ex Fiorentina è pronto a cominciare una nuova avventura. Stiamo parlando di Joaquin, che stando a quanto riporta ABC de Seville starebbe preparando il suo debutto… da torero! Quella che era la sua esultanza dopo molti gol diventerà quindi realtà, con lo spagnolo che potrebbe partecipare al festival de El Puerto de Santa Maria, la sua città natale.

Contatti in corso e quando potrà esordire nella nuova veste

I primi contatti per rendere possibile l'esordio da torero di Joaquin sarebbero già in corso, anche se il suo entourage ha escluso la possibilità di una prima alla Real Maestranza di Siviglia (dove si svolge una delle corride più famose). Ricordiamo che Joaquin, dopo il ritiro dal calcio giocato, è entrato a far parte del Consiglio d'Amministrazione del Betis con un ruolo che lo ponte quotidianamente a contatto con dirigenza e squadra.