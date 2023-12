Joaquin: "Firenze avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Ricordo ancora il soprannome che mi diedero i tifosi viola"

L'ex giocatore della Fiorentina Joaquin si è raccontato a DAZN, parlando anche del periodo in maglia viola: “Lasciare il Betis non fu facile, ma lontano da lì ho vissuto delle esperienze fantastiche. Valencia, Malaga, e poi due anni a Firenze che sono stati un'esperienza magnifica e unica perché io non avevo mai pensato di andare via dalla Spagna. Dopo Malaga mi dissi ‘o torno al Betis o vado all’estero', però il Betis ai tempi si trovava in Serie B ed era complicato. Decisi quindi di accettare l'offerta della Fiorentina".

Poi Joaquin ha aggiunto: “Ricordo benissimo il soprannome che mi diedero i tifosi viola, ‘Gioacchino’. Ho tanti amici in Italia, con Borja Valero siamo rimasti in contatto. Il primo anno ho vissuto a Fiesole e mi sono goduto poco Firenze, quindi decisi di trasferirmi in centro nell'appartamento che era stato di Ambrosini, un attico vicino a Ponte Vecchio. Quegli anni mi hanno cambiato la vita, Firenze avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.