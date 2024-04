La Gazzetta dello Sport: Bravo e giochista, ma Italiano ora deve vincere qualcosa

Due le pagine su Fiorentina-Atalanta che troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 10

Per Italiano e Gasperini è "Caccia al primo trofeo". E ancora: "Bravi e giochisti ma Italiano e Gasp adesso devono vincere qualcosa". Sommario: "Primo round tra Fiorentina e Atalanta. I loro tecnici, in Europa e Italia, hanno perso 5 finali in due...".

Articolo che inizia così: "Due allenatori e una Coppa. Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini sono allenatori a trofei zero e vanno a caccia del primo. Non hanno vinto nulla, nei loro curriculum ci sono soltanto promozioni: Italiano ha portato il Trapani in B e lo Spezia in A; Gasperini ha trascinato il Crotone in B e il Genoa in A".

Pagina 11

Qui c'è: "Franchi, la spinta dei 20 mila Bonaventura dove gioca?". Sommario: "Jack può essere impiegato davanti alla difesa o sulla trequarti Beltran e Barak le alternative". E in breve: "Arthur catalizza Poi palla a Nico per inventare".