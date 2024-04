"Italiano il piccolo Sarri che ha dato una dimensione internazionale alla Fiorentina e fa giocare un calcio champagne"

Che Vincenzo Italiano sia nei piani del Napoli per la prossima stagione è un fatto assodato. Molti vedono l'attuale allenatore della Fiorentina in pole position, altri come un'alternativa ad Antonio Conte, tecnico che sarebbe in cima ai pensieri di Aurelio De Laurentiis.

“Il piccolo Sarri che fa giocare un calcio champagne”

Sul quotidiano La Verità, Italiano viene indicato come piano B per gli azzurri, ma con una descrizione del personaggio che è tutta un programma: “Il piccolo Sarri (così viene soprannominato dal giornale ndr) ha dato una dimensione internazionale alla Fiorentina, fa giocare un calcio champagne ed è in scandenza di contratto: caratteristiche che piacciono al gran visir partenopeo (De Laurentiis ndr)”.

Entro breve la verità

Contatti tra le parti ci sono già stati, entro poco tempo sapremo la verità…per l'appunto!