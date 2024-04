L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro l'Atalanta: “Tantissimo orgoglio per il percorso, ci vede ancora protagonisti in una competizione che abbiamo affrontato con la massima concentrazione fin dal primo giorno. Così è successo al primo anno, l'anno scorso siamo arrivati anche in finale. E vogliamo condire il tutto con qualcosa di straordinario”.

“Dobbiamo avvicinarci alla perfezione”

Sull'Atalanta: “Squadra forte e in salute, ma è una semifinale e vogliamo farci trovare pronti. Rivincita per l'anno scorso? La strada in Coppa è sempre difficile, conterà tanto sbagliare il meno possibile e cercare molta concretezza. Tra andata e ritorno dovremo essere perfetti; per arrivare a ottenere quanto lo scorso anno, dobbiamo avvicinarci per forza alla perfezione”.

“Sarà un'altra battaglia”

Sulle sfide contro i nerazzurri: “Sì, sarà combattuta anche domani. Non può non esserlo. Primo perché, con la squadra che ha a disposizione l'Atalanta, è una battaglia soltanto affrontarla. A maggior ragione entrambe daranno il mille per mille in una semifinale. Dobbiamo essere più attenti e concentrati. Verrà fuori una partita bella come quella degli ultimi anni”.

“Da valutare Martinez Quarta”

Sulla condizione della squadra: “Dobbiamo valutare Martinez Quarta, uscito acciaccato contro il Milan. Per il resto siamo tutti disponibili. Ora saremo tutti coinvolti dentro il finale di stagione. Pubblico? L'ho sempre detto, quando inizia a spingere come nell'ultima partita ci dà l'energia per andare oltre i nostri limiti. Eravamo stremati nell'ultima gara, ma siamo tenuti a essere obbligati a spingere”.