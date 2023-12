Dopo il gol decisivo in Champions Cabral trova la prima rete in Primeira Liga. VIDEO

Ieri sera, nel momento in cui la Fiorentina ha trovato il vantaggio contro il Torino, l’ex attaccante gigliato Arthur Cabral è riuscito a trovare il suo primo gol con la maglia del Benfica in Primeira Liga. Il brasiliano ha messo a segno la rete che ha consentito alle Aquile di sbloccare la sfida casalinga contro il Famalicao, vinta poi dai padroni di casa per 3-0: la rete contro il Famalicao è stata la prima del successo che ha riportato il Benfica in vetta alla classifica, in attesa dello Sporting Lisbona.

Prima rete in campionato dopo un inizio difficile

Arrivato in Portogallo in estate con il compito di sostituire Gonzalo Ramos il brasiliano ha tutt’altro che rispettato le aspettative. Dopo un inizio di stagione in grossa difficolta nelle ultime serriate Cabral sembra però essersi definitivamente inserito. Solo poche settimane fa infatti il brasiliano in Champions League, grazie ad una pregevole rete di tacco, aveva consentito al Benfica di staccare il pass per play off di Europa League, evitando cosi una eliminazione che avrebbe avuto del clamoroso.

Questa la rete dell’ex attaccante della Fiorentina: