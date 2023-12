Primi movimenti in uscita in casa Fiorentina: Pierozzi torna in Serie B

Probabilmente tutti ci aspettavamo un lieto fine, che avrebbe nuovamente permesso alla Fiorentina di schierare in campo con regolarità un fiorentino nel proprio undici titolare, fatto sta che dopo i primi 6 mesi in prima squadra Niccolò Pierozzi non è riuscito a trovare il giusto spazio nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano. C’è comunque da sottolineare che la sua stagione è partita più che in salita: fin da Agosto il terzino viola ha avuto problematiche fisiche importanti, che di fatto gli hanno impedito il regolare svolgimento della preparazione e di conseguenza un normale inserimento.

Poco spazio e sensazioni di incertezza

Pensandoci bene le condizioni per lui potevano essere le migliori. Il grave infortunio patito da Dodô alla quinta giornata contro l’Udinese avrebbe potuto garantirgli maggior continuità ma, nel frattempo invece, l’esplosione sulla fascia destra di Michael Kayode lo ha definitivamente affossato e relegato in panchina. E quelle poche volte che ha avuto le sue opportunità, non ha certamente convinto il tecnico: come a di Leskovac contro il Cukaricki.

Ritorno in Serie B?

Proprio per questo nelle ultime settimane si era cominciato a parlare di una sua possibile sistemazione, con la dirigenza viola unita nel trovare una soluzione ideale alla giovane promessa del settore giovanile. E, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbe esserci già l’annuncio. Come riportato dal quotidiano la Fiorentina ha trovato infatti l’accordo con la Cremonese, decisa ad assicurarsi le prestazioni del giocatore fino a giugno. Quando si concluderà il trasferimento di Pierozzi a Cremona? Tutto dovrebbe risolversi entro metà della prossima settimana. I grigiorossi giocheranno in Coppa Italia con la Roma mercoledì, e martedì l'affare potrebbe chiudersi l'affare.