Il gennaio fitto e intrigante della Fiorentina: dal viaggio in Arabia alla terza semifinale nel mirino

L'ufficializzazione della Lega Calcio ha messo un punto alle incertezze sui prossimi impegni della Fiorentina, impegnata a gennaio in tre competizioni e in almeno cinque partite. Dalle due gare di campionato con Sassuolo e Udinese al quarto di finale di Coppa Italia con il Bologna, che potrebbe valere la terza semifinale consecutiva nel torneo.

Avventura araba per la Supercoppa Italiana

E poi c'è il suggestivo e dibattutissimo viaggio in Arabia per giocare la prima edizione di Supercoppa Italiana, formato final four: il 18 la semifinale con il Napoli ed eventuale finale il 22, per rendere ancora più fitto, ma anche intrigante, il calendario del prossimo mese.