La Fiorentina crede ancora nel rinnovo di Dodô, ma in caso di mancato accordo due top club italiano sono pronti all'assalto

Tra i migliori in campo della bella vittoria di Cremona c'è sicuramente Dodo, per il cui rinnovo di contratto la Fiorentina non ha ancora perso le speranze. L'esterno brasiliano va a scadenza nel 2027, con i viola che hanno cercato di trovare un accordo fino al 2030. Il problema riguarda le cifre, tanto che ancora oggi c'è distanza tra l'offerta del club e la richiesta del calciatore.

Interesse dall'Italia

Dodo, peraltro, non manca di estimatori. Secondo quanto riporta TMW nelle ultime settimane Milan e Inter hanno fatto un sondaggio esplorativo, consapevoli di poter puntare su un eventuale mancato accordo sul rinnovo. Il valore di Dodo si aggirerebbe, senza prolungamento, intorno ai 15 milioni, e in particolare la Juventus ha bisogno di un nuovo esterno di spinta per la prossima stagione.