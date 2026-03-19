La Juventus su De Gea, ma scrivere che è "in rotta con la Fiorentina" fa sorridere
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Juventus è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione e nella lista di estremi difensori c'è anche il numero uno della Fiorentina,David De Gea.
Affidabile e abbordabile
Dell'argomento ne parla stamani Tuttosport, dove si legge che lo spagnolo è ritenuto affidabile e abbordabile dal punto di vista economico.
"In rotta con la Fiorentina", ma dove?
Semmai fa un po' sorridere il passaggio successivo riportato dal quotidiano sportivo torinese. De Gea sarebbe “in rotta con la Fiorentina”. Talmente in rotta che è stato recentemente promosso capitano dal tecnico Vanoli in accordo con la dirigenza del club. Pensate un po'…
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