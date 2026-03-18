Nuovo sponsor per De Gea: il portiere spagnolo sceglie lo stesso marchio che vestirà la Fiorentina

Un dettaglio che non sarà passato inosservato agli appassionati ed esperti, nonché agli spettatori più attenti. Nella partita di Cremona, conclusa con una vittoria importantissima della Fiorentina in chiave salvezza, David De Gea è stato protagonista non solo di un'ottima prestazione - parata importante dopo due minuti e diverse uscite, finalmente, provvidenziali - ma anche di una novità riguardante il suo abbigliamento.

Nuovo look

Il portiere viola, infatti, ha indossato per la prima volta degli scarpini del marchio Joma, sostituendo le scarpe Adidas che indossava ormai da anni. Ad ufficializzare la partnership è stata la stessa azienda spagnola, con due video sui propri canali social. De Gea continuerà a indossare guanti Adidas ma, da ora in poi, gli scarpini gli saranno forniti da Joma che peraltro, come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, sarà anche il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina a partire dalla prossima stagione.