Martinelli conquista tutti. Un altro anno lontano da Firenze per lui?
Con pazienza, Tommaso Martinelli ha saputo conquistare tutti a Genova, sponda Sampdoria.
L'apoteosi contro il Venezia
Il portiere, classe 2006, prestato dalla Fiorentina ai blucerchiati ha offerto una grandissima prestazione nel corso dell'ultimo weekend quando ha detto no a più riprese ai giocatori del Venezia.
Un altro anno in prestito
Ed è sempre più chiara in questo senso quale sia l'intenzione della Sampdoria, ovvero quello di chiedere ai viola di lasciarlo un altro anno in prestito a Genova prima di farlo rientrare alla base dove dovrebbe essere, definitivamente, l'erede di De Gea.
E Paratici potrebbe davvero avallare questo tipo d'operazione.
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