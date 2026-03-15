Una stagione che mette in discussione anche De Gea. Cifre e prestazioni costringeranno Paratici a valutazioni

In una stagione sportivamente disastrosa per la Fiorentina, anche David De Gea è in discussione. A differenza di una passata stagione da 10 e lode, quest'anno il portiere spagnolo ha avuto più di un'incertezza.

Future valutazioni

Nonostante questo Vanoli continuerà a puntare su di lui anche a Cremona, ma a fine stagione le riflessioni saranno inevitabili. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo contratto con la Fiorentina scade nel giugno 2028, ma lo stipendio che percepisce (2,4 milioni di euro netti a stagione) e le prestazioni in calo costringono il ds Paratici a guardarsi intorno.

Promessa

Adesso però nel futuro c'è spazio per un solo pensiero: salvare la Fiorentina, in modo da poter lasciare eventualmente Firenze a giugno senza una macchia che sporcherebbe anche il suo curriculum d'élite.