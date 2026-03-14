Rampulla: “Non capisco la Cremonese. De Gea? Ecco a chi lo consigliai"

L’ex portiere Michelangelo Rampulla, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della sfida tra Cremonese e Fiorentina, soffermandosi sia sul momento delle due squadre sia sul rendimento del portiere viola David De Gea.

«La Cremonese è un mistero dopo quel grande avvio»

Rampulla ha analizzato la situazione della squadra grigiorossa, che attende la Fiorentina in una partita molto delicata per la corsa salvezza.

«I numeri della Cremonese sono pericolosi. Dopo un grande avvio la squadra ha perso il filo del gioco e quando entri in questo tipo di momento è difficile uscirne».

Secondo l’ex portiere, la situazione della squadra di Nicola resta difficile da spiegare.

«Conosco Nicola, è un allenatore molto capace sia dal punto di vista tattico sia sotto l’aspetto psicologico. Per questo motivo mi sorprende che la Cremonese, dopo quell’inizio di stagione, si ritrovi così in basso. È davvero un mistero».

«La Fiorentina ha qualità tecniche per salvarsi»

Rampulla ha poi parlato della situazione della Fiorentina, sottolineando come la squadra viola abbia le qualità per uscire dalla zona pericolosa della classifica.

«La cosa più preoccupante è quando una squadra non ha più paura di perdere. In questo momento anche fattori esterni hanno influito sul gruppo».

Nonostante le difficoltà, l’ex portiere è convinto delle potenzialità della squadra viola.

«La Fiorentina ha qualità tecniche superiori e ha tutte le credenziali per salvarsi. Il problema in questo momento è soprattutto mentale».

«De Gea? Lo seguii per la Juventus nel 2010»

Infine Rampulla ha parlato del portiere viola David De Gea, rivelando un curioso retroscena legato ai tempi in cui lavorava come osservatore per la Juventus.

«Io sono sempre stato un suo grande ammiratore. Lo vidi nel 2010 al suo esordio con l’Atletico Madrid quando lavoravo come osservatore per la Juventus».

L’ex portiere ha spiegato anche perché l’operazione non si concretizzò.

«La Juventus lo avrebbe preso solo se Buffon fosse andato via».

In chiusura Rampulla ha speso parole importanti anche per Fabio Paratici.