Ferrara: "La verità di De Gea ha scatenato i moralisti. Un capitano ha il dovere di smascherare una partita vergognosa"

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara torna così sulle parole di De Gea:

"Che poi tutto è molto strano. Ci lamentiamo sempre delle frasi fatte, delle solite parole prestampate, dei “dobbiamo solo lavorare”, i “decide il mister”, i “darò tutto per questa maglia”. Poi però, quando qualcuno scavalca il recinto dell’ovvio, si scatenano polemiche discutibili. E’ capitato a De Gea, portiere dal palmares di altissimo livello che dopo una stagione strepitosa sta attraversando un periodo meno felice. Il numero uno, dopo la sconfitta di Udine e davanti alla domanda sulla sua mancata uscita (il suo limite) in occasione del primo gol incassato ha detto più o meno che sicuramente avrebbe potuto fare di più ma che comunque giocando così la Fiorentina avrebbe perso comunque. La frase del capitano ha scatenato i moralisti: ma come, il capitano scarica le colpe sui compagni? No, non va bene, non si fa così.

Certo, il portiere avrebbe potuto addolcire il senso, essere più “politico”, però diciamocelo: ha detto la verità e un capitano, una volta assunte le proprie responsabilità, ha il dovere di uscire allo scoperto dopo una partita vergognosa come quella di Udine. Detto questo immaginiamo che De Gea stia facendo i conti con questa stagione complicata, con se stesso e col fatto che uscire ogni tanto farebbe comodo a lui e alla squadra".