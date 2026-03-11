Zych: "Conosciamo le difficoltà, ma vogliamo vincere. De Gea è un esempio da seguire. Soffriamo i piazzati, ma la Fiorentina..."

In vista della gara di domani contro la Fiorentina, il portiere del Rakow Oliwier Zych è intervenuto in conferenza stampa: “Siamo venuti qui con un obiettivo, dare il massimo. Chiaramente vogliamo vincere, sappiamo benissimo che non sarà facile ma che nel calcio può succedere di tutto. Lo Jagiellonia ci ha dato tanta fiducia, anche noi daremo tutto”.

“De Gea un esempio da seguire”

Su De Gea: “Non devo descriverlo, è un portiere incredibile. Mi ricordo benissimo come giocava al Manchester United e tutti i trofei che ha vinto. Per me è ovviamente un esempio da seguire. Il caso del portiere del Tottenham? Difficile giudicare dall'esterno, ho cercato di immedesimarmi in lui”.

“Ci alleniamo sui piazzati, li soffriamo. Ma la Fiorentina…”

Sui calci piazzati: “Prima di ogni partita ci alleniamo tanto in questo senso, al di là della gara di domani. Anche in campionato prendiamo tanti gol su queste situazioni. Abbiamo guardato Fiorentina-Jagiellonia e abbiamo analizzato i loro calci piazzati. Non hanno fatto tantissimi gol in campionato, va detto. Oggi i piazzati sono sicuramente un grande vantaggio e vanno sfruttati”.