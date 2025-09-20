Raduno per l'Italia Under 17 in vista delle qualificazioni all'Europeo di categoria: un portabandiera della Fiorentina tra i 26 pre-convocati
Tutto pronto per il raduno dell'Italia Under 17, che dal 23 al 28 settembre si allenerà al Centro Sportivo Novarello, in vista della prima fase delle qualificazioni all'Europeo. Tra i 26 pre-convocati di Franceschini - dei quali ne rimarranno 20 - c'è anche una rappresentanza della Fiorentina.
L'unico viola
Si tratta del portiere Tommaso Mazzi, classe 2009: fa parte dei tre portieri che si giocheranno il posto da titolare nelle qualificazioni per l'Europeo di categoria assieme a Costoli (Genoa) e Sonzogni (Atalanta).
L'appuntamento
Mazzi è anche l'unico portabandiera della Fiorentina che potrà finire nella lista definitiva da portare alle qualificazioni europee: appuntamento tra il 1° e il 7 ottobre in Estonia.
