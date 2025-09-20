​​
Raduno per l'Italia Under 17 in vista delle qualificazioni all'Europeo di categoria: un portabandiera della Fiorentina tra i 26 pre-convocati

Stadio Curva Fiesole

Tutto pronto per il raduno dell'Italia Under 17, che dal 23 al 28 settembre si allenerà al Centro Sportivo Novarello, in vista della prima fase delle qualificazioni all'Europeo. Tra i 26 pre-convocati di Franceschini - dei quali ne rimarranno 20 - c'è anche una rappresentanza della Fiorentina.

L'unico viola

Si tratta del portiere Tommaso Mazzi, classe 2009: fa parte dei tre portieri che si giocheranno il posto da titolare nelle qualificazioni per l'Europeo di categoria assieme a Costoli (Genoa) e Sonzogni (Atalanta). 

L'appuntamento

Mazzi è anche l'unico portabandiera della Fiorentina che potrà finire nella lista definitiva da portare alle qualificazioni europee: appuntamento tra il 1° e il 7 ottobre in Estonia.

