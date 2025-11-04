Moretto: "Il gruppo squadra della Fiorentina sta spingendo forte per il ritorno di Palladino"
Matteo Moretto, giornalista e noto esperto di mercato, ha aggiornato attraverso il proprio profilo X la situazione che riguarda la panchina della Fiorentina.
Le parole di Moretto
“La Fiorentina ha deciso di non proseguire con l’opzione Roberto D’Aversa per la panchina. Come raccontato precedentemente, la società aveva messo in stand-by la soluzione nonostante l’accordo verbale raggiunto nelle ultime ore. In corsa Paolo Vanoli. La squadra spinge forte per un ritorno di Raffaele Palladino”.
Palladino opzione percorribile?
Continua a emergere dal gruppo squadra della Fiorentina la forte volontà di riavere sulla panchina viola Raffaele Palladino, allenatore dimissionario a fine della scorsa stagione. Un suo ritorno non è mai stato preso in considerazione dalla società nonostante l'addio di Palladino. Servirebbe un'apertura importante di Commisso per il suo nuovo arrivo in viola dopo il caos della scorsa stagione.