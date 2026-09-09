Debutto nella Fiorentina Primavera per il colpo last minute di Paratici: ecco com'è andato

Giornata importante per la Fiorentina Primavera, impegnata contro l'Atalanta nella finale della Supercoppa di categoria. Tra i possibili protagonisti in maglia viola figura anche Giuseppe Forte, acquistato da Paratici nelle ultime ore di mercato. Per il classe 2008, il debutto con i gigliati è arrivato nel weekend in campionato.

Esordio a gara in corso

Per la sfida esterna sul campo del Genoa, il mister Aurelio Andreazzoli ha deciso di tenere in panchina Forte affidandosi in avanti a Jallow supportato da Pietropaolo, Croci e Mazzeo. L'attaccante è stato chiamato in causa al 66esimo del secondo tempo, in vista di un finale di gara con due gol rossoblù e uno viola - non con la sua firma - che hanno chiuso il punteggio sul 3-3.

Samp e Roma prima della Fiorentina

Un primo assaggio della nuova realtà per il giovane attaccante, in attesa di poter avere più minutaggio per mostrare le sue qualità. Forte è cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, arrivando fino alla Primavera nella stagione 2024/25, e nella Roma, club in cui ha giocato in prestito lo scorso anno dividendosi tra Primavera e Under 18.

