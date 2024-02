La Nazione: Alzata l'offerta per Gudmundsson, ma...

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, ecco che troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Il Gallo c'è finalmente".

Pagina 4

Ampio spazio al mercato: “L’ultimo assalto per Gudmundsson Il Genoa resiste, ora tocca a Rocco”. Sottotitolo: “Alzata l’offerta per l’islandese, ma serve uno sforzo ulteriore dei viola. E intanto è arrivato Belotti”. In taglio basso: “La sfida di M’Bala Nzola, concorrenza aumentata. Lui non molla”.

Pagina 5

Sulla formazione che vedremo domani: “Nico subito pronto Kayode si candida”. Ovvero: “Scelte quasi obbligate per la trasferta di domani in Salento Le assenze rilanciano le quotazioni di Sottil dal primo”. Infine leggiamo: “La Primavera si prende l’andata contro la Roma”.