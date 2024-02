Gudmundsson ha accolto con entusiasmo la possibilità di trasferirsi a Firenze. Ma ora tocca a Commisso

Da una parte sussiste la distanza tra Genoa e Fiorentina per Albert Gudmundsson.

Accordo trovato facilmente

Dall'altra però c'è una certezza ovvero che il calciatore ha accolto con entusiasmo la possibilità di trasferirsi a Firenze, si legge stamani su La Nazione. Anche se non forzerà la mano con il Genoa per essere ceduto subito. Per la serie: vado volentieri, ma non voglio creare problemi. Un accordo, quello con la Fiorentina trovato senza grossi ostacoli.

Ma ora tocca a Commisso

La Fiorentina sa di poter prendere il calciatore, ma non lo vorrebbe strapagare. Alla fine l’ultima parola spetterà al presidente Commisso, si legge ancora sul quotidiano cittadino, il quale viene informato passo passo dai suoi dirigenti dello stato dell’arte.