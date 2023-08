Il nuovo acquisto Mina sarà costretto a tornare in Colombia: ecco quando sarà a disposizione di Italiano

Nonostante sia in queste ore a Firenze per mettere nero su bianco il suo accordo con la Fiorentina, il nuovo acquisto viola Yerry Mina, non sarà subito a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Il motivo? Il giocatore nella giornata di lunedì tornerà in Colombia per questioni burocratiche.

Il difensore classe ’94 tornerà in patria per farsi rilasciare il visto dall'ambasciata italiana. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Mina rientrerà poi a Firenze nella serata di mercoledì. Il difensore colombiano, ufficializzato proprio questa mattina dal club gigliato, non ha ovviamente viaggiato con la squadra di mister Italiano fino a Newcastle per l'amichevole che si è giocata questo pomeriggio.